Клуб Серии А интересуется экс-хавбеком ЦСКА Языджи

Спортивный директор итальянской «Салернитаны» Морган де Санктис заявил, что клуб активно интересуется подписанием бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Могу подтвердить, что футбольный клуб «Салернитана» действительно интересуется Юсуфом Языджи», - сказал де Санктис «Чемпионату».

В то же время, «Лилль», который владеет права турецкого полузащитника, запрашивает для трансфера не менее 13,5 миллионов евро. Диалог между заинтересованными сторонами продолжается.

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.