Александр Филимонов: Во многом благодаря действиям Глушакова «Спартак» стал чемпионом

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил полузащитника Дениса Глушакова как капитана.

«Денис Глушаков был сильным капитаном? Да. Во многом, благодаря его действиям команда и стала тогда чемпионом», - сказал Филимонов в интервью «Советскому спорту».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. Он сыграл в 173 матчах за красно-белых, в которых забил 23 мяча и отдал десять голевых передач.

Помимо золотых медалей в сезоне-2016/17 Глушаков вместе со «Спартаком» завоевал Суперкубок России в 2017 году.