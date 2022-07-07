Чистяков - об уходе Алберто из «Зенита»: Он неправильно поступил. Кассьерра больше принесет пользы

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе бразильского нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто, а также оценил потенциал новоиспеченного форварда Матео Кассьерры.

«Какашками» в мессенджерах не кидал, но мне кажется, неправильно он поступил. Но это его личное дело, захотел, принял решение - пожалуйста. Вот пришел другой нападающий Кассьерра. Мне кажется, он более перспективный и больше принесет пользы», - сказал Чистяков ютуб-каналу Рашен Football.

Напомним, прошлым клубом Кассьерры был «Сочи». Он выступал за южан с августа прошлого года. Всего за «барсов» 25-летний форвард отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.