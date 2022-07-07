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ЦСКА победил «Сочи» в последнем матче Кубка PARI Премьер-2022

Армейцы остались на последнем месте.
ЦСКА победил «Сочи» в последнем матче Кубка PARI Премьер-2022
07 июля 2022 21:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА дома победил «Сочи» в рамках Кубка PARI Премьер со счетом 2:1.

В составе армейцев забивали Игорь Дивеев (4-я минута) и Федор Чалов (7). У сочинцев голом отличился Артем Макарчук (60).

Обе команды набрали по три очка за три матча. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «барсы» завершили турнир на третьем месте, а красно-синие - на четвертом. Обладателем межсезонного трофея стал «Зенит», набравший 7 очков.

Напомним, что ЦСКА откроет сезон 16 июля домашним матчем против «Урала», «Сочи» на следующий день сыграет в гостях против «Торпедо».

Кубок PARI Премьер-2022

«Сочи» (Сочи) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:2)

Голы: Макарчук, 60 - Дивеев, 4; Чалов, 7

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 46), Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 61).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа (Мелкадзе, 46), Заика, Юсупов (Шипунов, 46), Ушатов, Сарвели.

источник: «Советский спорт»
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