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«Двоякие чувства». Гаранин прокомментировал поражение от ЦСКА

«Сочи» уступил армейцам со счетом 1:2.
07 июля 2022 22:31
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин подвел итог выступлениям своего клуба на Кубке Пари Премьер. В последнем туре в рамках турнира южане уступили ЦСКА со счетом 1:2.

«Двоякие чувства от матча. В первом тайме не вошли в игру. Во втором мы увидели тех ребят, которые понимают, что мы хотим, что они хотят от самих себя. То, что мы участвовали в турнире это классно, здорово. Если бы турнира не было, то мы спланировали бы все по-другому», - передает слова тренера «Чемпионат».

В составе армейцев забивали Игорь Дивеев (4-я минута) и Федор Чалов (7). У сочинцев голом отличился Артем Макарчук (60).

Обе команды набрали по три очка за три матча. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «барсы» завершили турнир на третьем месте, а красно-синие - на четвертом. Обладателем межсезонного трофея стал «Зенит», набравший 7 очков.

источник: Чемпионат.com
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