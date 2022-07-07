«Мне нравится в России». Полузащитник «Сочи» Ангбан не намерен покидать клуб

Ивуарийский полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан заявил, что он продолжит выступать за «барсов» в следующем сезоне.

«Я остаюсь в России и «Сочи». Чувствую ли себя в безопасности в России? Да, все хорошо. Мне нравится здесь», - передает слова Ангбана Sport24.

В прошлом сезоне 25-летний центральный полузащитник провел 24 матча за «Сочи» в РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,70 миллионов евро по данным Transfermarkt.