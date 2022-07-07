Мелкадзе считает, что уход Родригао в «Зенит» - существенная потеря для «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал переход центрального защитника Родригао из стана «барсов» в «Зенит» существенной потерей для южан.

«Уход Родригао - существенная потеря для «Сочи». Предсезонный турнир под руководством Гаранина прошел нормально», - передает слова Мелкадзе «Чемпионат».

Напомним, что Родригао выступал за «Сочи» с лета 2021 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».