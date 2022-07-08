РФС не разрешит онлайн-трансляцию переговоров судей ВАР

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему переговоры судей, работающих на ВАР, не будут выводиться в прямой эфир.

«Мы обсуждали этот момент. Если мы будем делать какие-то нарезки в перерыве, это может создать негатив на трибунах, поскольку все могут посмотреть это по телефону, начать обсуждать спорные моменты - появится давление на судью и прочее», - приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее также стало известно, что в новом сезоне ВАР не будет чертить линии офсайда. Таким образом, положение вне игры будет определяться только линейными арбитрами.