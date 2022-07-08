Бышовец назвал фаворита матча за Суперкубок России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России против московского «Спартака».

«Фаворитом в игре за Суперкубок является «Зенит». Надо учитывать это, потому что в «Спартак» пришел новый главный тренер.

Не думаю, что справедливо проводить игру на «Газпром Арене». Надо находить более объективные причины для определения стадиона.

Если объективно говорить, у «Зенита» большое преимущество», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и будет сопровождаться ярким шоу. Начало в 19.00 по московскому времени. Накануне, 8 числа на «Петровском» сыграют ветераны команды конца 90-х - начала 2000-х годов.