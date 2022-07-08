Малафеев не примет участие в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что не примет участие в матче легенд сине-бело-голубых и «Спартака».

«Многие СМИ изначально ошибочно включили меня в список участников матча легенд между «Зенитом» и московским «Спартаком», который пройдет 8 июля на стадионе «Петровский».

Сообщаю вам, при всем моем желании, но принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году еще организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся», - приводит Sport24.ru сообщение Малафеева в социальных сетях.

Стартовый свисток данного матча прозвучит в 18:00 мск.

Малафеев всю свою карьеру провел в «Зените» и выиграл с командой 13 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.