Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вернулся в Россию, сообщает RT.

По данным источника, перед тем как приступить к работе в расположении своего клуба, футболисту предстоит пройти медицинский осмотр.

Напомним, что 9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок России.

Мартинс присоединился к «Спартаку» в конце января этого года на правах аренды из «Янг Бойз». По окончании сезона-2021/22 москвичи выкупили контракт футболиста за 6,4 млн евро и подписали с ним контракт до лета 2025-го.

Всего за «Спартак» футболист из Люксембурга провел 13 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка России.