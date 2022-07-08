Тихонов объяснил, в чем преимущество «Спартака» над «Зенитом» в предстоящем матче за Суперкубок

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в случае поражения красно-белых в матче за Суперкубок России против питерского «Зенита» команду никто ругать не будет.

В этом у «Спартака» есть небольшое психологическое преимущество, по мнению Тихонова.

«Спартак» сейчас - команда-загадка. Возможно, в этом ее козырь. Самое главное - тренер и то, что он хочет видеть. Мало времени прошло после прихода Абаскаля, но если «Спартак» выиграет Суперкубок, это будет отличный старт. Если вдруг проиграет, скажут, что ничего страшного, мы в стадии становления, есть время что-то поправить», - приводит слова Андрея Валерьевича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и будет сопровождаться ярким шоу. Начало в 19.00 по московскому времени. Накануне, 8 числа на «Петровском» сыграют ветераны команды конца 90-х - начала 2000-х годов.