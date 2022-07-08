Защитник «Зенита» Чистяков заявил, что согласен потерять в зарплате ради игры в Европе

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос про возможный переход в европейский клуб.

«В целом я бы хотел поиграть в Европе: в Испании или в Англии. Но мне нравится здесь. Санкт-Петербург, «Зенит» – это топ. Но в дальнейшем, дай бог, если появится возможность, то я хотел бы попробовать свои силы за рубежом. Согласен подвинуться по зарплате», - сказал футболист в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

Контракт 28-летнего Чисяткова с «Зенитом» истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

За сине-бело-голубых Чистяков провел 51 матч, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.