Семин думает, что Ахметов впишется в игру «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Краснодар».

Ранее стало известно, что 24-летний хавбек заключил с «быками» трудовое соглашение, рассчитанное на два года.

«Ахметов был одним из самых перспективных игроков в команде ЦСКА, по стилю он полностью подходит «Краснодару». Думаю, что он впишется в игру команды. В «Краснодаре» его хорошо знают, поэтому и взяли. Главное, чтобы он играл постоянно. Во всяком случае, я верю в его успех», - приводит слова Семина «РБК».

Напомним, что Ахметов покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за армейский клуб с июля 2018 года. В общей сложности футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.