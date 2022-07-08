Юрист заявил, что у сборной России еще есть шанс попасть на ЧМ в Катаре

Один из руководителей юридической компании SILA, которая представляет в CAS РФС по делу об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях, считает, что у российской стороны есть шансы на успех в судебном процессе.

«В идеальном мире Россия еще может выступить в финальном этапе ЧМ-2022, который начнется в ноябре. Для этого достаточно положительного решения CAS без мотивировочной части. То есть просто вердикта, кто выиграл. Не исключаю, что 11 июля суд выслушает доводы сторон по иску российских клубов к УЕФА и вынесет решение уже на следующей неделе. Аналогий между клубами и сборными очень много, юридически случаи похожи», – приводит слова юриста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 28 февраля стало известно о том, что сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, национальная команда пропустила стыковые матчи отбора ЧМ-2022 и не попала в финальную часть турнира

Также УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубков, а затем продлил это отстранение на весь следующий сезон.