Масалитин - о Кассьерре: Если он будет играть как в «Сочи», то это сумасшедшее усиление для «Зенита»

Мастер спорта СССР по футболу Валерий Масалитин оценил перспективы форварда Матео Кассьерры в «Зените».

Напомним, что колумбийский нападающий подписал трехлетний контракт с сине-бело-голубыми с возможностью его продления на год.

«Если он будет играть как в «Сочи», то это сумасшедшее усиление для «Зенита». По-моему, в прошлом году он был лучшим игроком чемпионата. В «Сочи» Кассьерра выглядел просто замечательно, являл собой образец классического центрального нападающего. Принимал, отдавал - и, самое главное, забивал. Конечно, это усиление для питерцев. «Зениту» к такому не привыкать», - приводит слова Масалитина «Спорт уик-энд».

Добавим, что Кассьерра выступал за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.