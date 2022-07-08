«А это имеет значение?». Тарпищеву не понравился вопрос про Бакаева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможные голы Зелимхана Бакаева в ворота «Спартака» в составе «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Будет открытый футбол, интересно будет смотреть. У «Зенита» хороший состав и достаточно сыгранный. Забьет ли Бакаев? А это имеет значение? К этому никак не отношусь. Забьет - забьет, не забьет - не забьет», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и будет сопровождаться ярким шоу. Начало в 19.00 по московскому времени. Накануне, 8 числа на «Петровском» сыграют ветераны команды конца 90-х - начала 2000-х годов.

В межсезонье контракт Бакаева со «Спартаком» истек, и полузащитник перебрался в «Зенит» в статусе свободного агента.