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«А это имеет значение?». Тарпищеву не понравился вопрос про Бакаева

Экс-спартаковец может впервые выйти в составе «Зенита» против своего бывшего клуба.
08 июля 2022 11:49
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможные голы Зелимхана Бакаева в ворота «Спартака» в составе «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Будет открытый футбол, интересно будет смотреть. У «Зенита» хороший состав и достаточно сыгранный. Забьет ли Бакаев? А это имеет значение? К этому никак не отношусь. Забьет - забьет, не забьет - не забьет», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и будет сопровождаться ярким шоу. Начало в 19.00 по московскому времени. Накануне, 8 числа на «Петровском» сыграют ветераны команды конца 90-х - начала 2000-х годов.

В межсезонье контракт Бакаева со «Спартаком» истек, и полузащитник перебрался в «Зенит» в статусе свободного агента.

источник: Чемпионат.com
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