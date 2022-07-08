Блаттер и Платини полностью оправданы швейцарским судом

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает France Press, добавляя, что чиновники обвинялись в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. Судебный процесс в отношении швейцарца и француза стартовал 8 июня и продлился ровно месяц.

Добавим, что обоим также ставили в вину махинации при определении стран-хозяек мировых и европейских первенств, в том числе, чемпионата мира в России 2018 года.