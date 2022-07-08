Полузащитник ЦСКА Медина не думает об уходе из московского клуба этим летом

Фланговый полузащитник ЦСКА Хесус Медина сообщил о том, что не планирует покидать армейскую команду в летнее трансферное окно.

Отметим, что в прошедшем сезоне 25-летний парагваец отыграл 12 матчей за красно-синих, забил один гол и отдал два результативных паса.

– Останусь ли в команде на следующий сезон? На данный момент, я чувствую себя хорошо в ЦСКА, – приводит слова Медины «Чемпионат».

Напомним, что Медина перешел в ЦСКА в январе этого года, подписав контракт до конца сезона-2024/25. Ранее в своей карьере он защищал цвета клуба MLS, а именно «Нью-Йорк Сити».

В составе сборной Парагвая хавбек провел одну встречу.