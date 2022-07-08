В «Бохуме» отказались комментировать слухи о том, что клубу интересен защитник «Динамо» Ордец

Представитель «Бохума» Себастьян Шиндцилорц высказался по поводу возможного перехода в клуб центрального защитника «Динамо» Ивана Ордеца.

Ранее появилась новость о том, что команда Бундеслиги рассматривает кандидатуру 30-летнего украинца в качестве усиления своей оборонительной линии в летнее трансферное окно. Также футболистом интересуется «Базель».

– К сожалению, меня нельзя спрашивать об Иване Ордеце. Мы не можем комментировать никакую информацию по этому игроку, – цитирует Шиндцилорца «Чемпионат».

Добавим, что Ордец пополнил состав «Динамо» летом 2019 года. В данный момент он не играет за бело-голубых по политическим причинам. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.