«Сейчас не самая лучшая ситуация». Николич пока не собирается возвращаться в Россию

Агент сербского специалиста Марко Николича - Деян Йоксимович заявил, что пока предпосылок для возвращения тренера в Россию нет.

«Марко наслаждается летом впервые за 15 лет. Касательно других вещей или слухов по поводу Динамо или ЦСКА, я не знаю. Не могу это обсуждать. Когда он вернется в Россию, тоже не знаю, но как видите, сейчас не самая лучшая ситуация для этого», - приводит слова функционера Sort24.ru.

Напомним, что серб уже трудился в России, приведя московский «Локомотив» к победе в Кубке России.

Ранее в различных СМИ появлялась информация о том, что Николич может возглавить ЦСКА или московское «Динамо».