Дмитрий Селюк: Чалов нужен ЦСКА, в схеме Федотова у него больше шансов проявить себя

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что именно сейчас Чалов очень нужен армейцам.

– Чалов не хотел возвращаться из Швейцарии, но аренду в «Базеле» продлить было невозможно. Вернулся – забил красивый гол.

– Видно, что человек не зря съездил в Швейцарию. Гончаренко неправильно использовал Чалова. В схеме Федотова у него больше шансов себя проявить. Федотов известен своей игрой от обороны, поэтому у Чалова больше пространства, больше возможностей убежать. Что мы вчера и увидели.

– Все-таки хочу эту тему обсудить, что Чалов не хотел возвращаться. Может, руководству ЦСКА не мучить человека, а попробовать отдать в аренду куда-нибудь в Австрию или Чехию?

– Чалов сейчас очень нужен ЦСКА, Заболотный себя совсем не проявляет, не забивает. Если в новой схеме Чалов себя найдет, будет забивать, то ни о какой аренде разговоров не будет.