«Вильярреал» объявил о возвращении в клуб Пепе Рейны

Бывший голкипер сборной Испании Пепе Рейна, ранее покинувший состав «Лацио» в связи с истечением срока контракта, стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщает пресс-служба «желтой субмарины».

По информации источника, 39-летний вратарь заключил с командой Ла Лиги контракт до конца сезона-2022/23. Отмечается, что официальная презентация футболиста пройдет 11 июля.

Напомним, что в своей карьере Рейна выступал за «Баварию», «Барселону», «Милан», «Ливерпуль», «Наполи» и «Астон Виллу». Всего на клубном уровне он провел 854 матча, пропустил 854 гола и 337 раз отстоял «на ноль».

В составе сборной Испании голкипер отыграл 38 встреч. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира-2010, а также дважды выигрывал первенство Европы в 2008 и 2010 годах.

Добавим, что Рейна защищал цвета «Вильярреала» с 2002 по 2005 годы.