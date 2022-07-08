ЦСКА не будет подписывать контракт с Магнуссоном

Бывший центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон не вернется в армейский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно данным источника, руководство красно-синих рассматривало возможность подписания контракта с 29-летним исландцем. Отмечается, что в клубе отказались от данной сделки в связи с высокими финансовыми запросами футболиста.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Магнуссон покинул состав ЦСКА на правах свободного агента. Он выступал за армейцев с июля 2018 года. В общей сложности игрок провел за столичный клуб 93 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Исландии защитник отыграл 42 встречи (2 гола).