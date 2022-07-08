Сергей Иванов - о российских судьях в ерокубках: Вернуться сможем не раньше сезона-2023/24

Арбитр категории ФИФА Сергей Иванов рассказал о текущем статусе российских судий на мировом уровне.

«Я понимаю, что очень скоро мы туда не вернемся: даже если Россию восстановят в европейском футболе по ходу этого сезона, в весеннюю часть еврокубков попадают только те арбитры, которые зарекомендовали себя на групповой стадии. Соответственно, вернуться сможем не раньше сезона-2023/24.

УЕФА нас не из каких списков не вычеркивает. Нам рассылается информация, мы продолжаем быть участниками процесса. Они от нас не отвернулись, просто чисто физически нет возможности назначать нас на матчи», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

РФС подал апелляции в CAS на решения ФИФА и УЕФА об отстранении.

Напомним, что российский арбитр Сергей Карасев работал в плей-офф Евро-2020. Также его бригада судила матч Суперкубка УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

Иванова УЕФА назначал на матчи группового этапа Лиги Европы, квалификации Лиги чемпионов, а также Лиги наций в дивизионе С и отбора на Евро-2020.