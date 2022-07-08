«Аякс» приобрел у «Тоттенхэма» нападающего Бергвейна

Фланговый нападающий Стивен Бергвейн официально сменил «Тоттенхэм» на «Аякс».

Как сообщает пресс-служба амстердамцев, 24-летний футболист заключил с нидерландской командой пятилетний контракт. Отмечается, что сумма трансфера форварда составила 31,25 млн евро.

Напомним, что Бергвейн выступал за «Тоттенхэм» с января 2020 года. С тех пор он принял участие в 83 матчах «шпор» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять ассистов.

Ранее в своей карьере он защищал цвета ПСВ. В составе сборной Нидерландов он провел 22 встречи (6 голов).