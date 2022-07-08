«Спартак» не гарантирует, что легионеры останутся в команде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не может гарантировать, что легионеры не покинут команду по ходу сезона.

«Здесь в нынешней ситуации никто гарантий давать не может. Ни в одном клубе. Здесь вопрос не в «Спартаке» и не в его легионерах, а вопрос в том, что происходит вокруг. Если политическая ситуация обострится, понятно, что спортивные обстоятельства изменятся тоже. Мы сейчас все зависим от того, что происходит вокруг. Здесь гарантий никто давать не будет», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА разрешил иностранным футболистам и тренерам приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года, причем решение они имеют права принять в любой момент до указанной даты.