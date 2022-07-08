«Спартак» выкупил больше билетов на матч за Суперкубок, чем «Зенит»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что рассчитывает на мощную поддержку команды болельщиками в матче за Суперкубок России против питерского «Зенита».

«Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой. Мне кажется, что «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоративный праздник, но посмотрим, как оно будет», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что во время закрытой реализации между клубами москвичи выкупили восемь тысяч билетов против шести у «Зенита».

Игра пройде 9 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.