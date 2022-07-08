Мозес не поможет «Спартаку» в матче за Суперкубок России против «Зенита»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал про состав команды на Суперкубок России против «Зенита».

«Мартинс доедет отдельно. Мозес не прилетел, он набирает форму. Все остальные на месте», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мозес не вернулся в расположение «Спартака» в назначенный день, в клубе он появился только 5 июля. Мартинс прилетел в Россию 8 июля и перед тем как присоединиться к «Спартаку» должен пройти медицинский осмотр.

Отметим, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.