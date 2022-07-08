Нападающий «Спартака» Педро Роша заинтересован в расторжении контракта с московским клубом

Трудовое сотрудничество между «Спартаком» и фланговым нападающим Педро Рошей может быть прекращено в ближайшие дни.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо в своих соцсетях, 27-летний бразилец планирует расторгнуть контракт с красно-белыми, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио» за 12 миллионов евро. Всего за москвичей он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

С августа прошлого года футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды – на его счету 43 встречи, в которых он отличился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.