«Химки» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

«Сочи» сыграл вничью в гостевом товарищеском матче против «Химок» со счетом 0:0.
Напомним, что «Химки» откроют новый сезон российской премьер-лиги 15 июля домашним матчем против «Зенита», «Сочи» на через два дня сыграет в гостях против «Торпедо».
Товарищеский матч
«Химки» (Московская область) - «Сочи» (Сочи) - 0:0
Стартовые составы
«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Никитин, Идову, Филин, Гбане, Глушаков, Камышев, Концевой, Корян.
«Сочи»: Джанаев, Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Мартовой, Цаллагов, Юсупов, Батырев, Бурмистров, Жоаузинью, Барсов.
источник: «Советский спорт»