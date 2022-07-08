Представитель игрока «Динамо» Фомина заявил, что переход его клиента в АПЛ закрыт на несколько лет

Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков, представляющий интересы опорного полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался по поводу возможного перехода хавбека в европейский клуб.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что в услугах 25-летнего футболиста были заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Фрайбург».

– Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее – не благодаря, а вопреки. Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта, – цитирует Маньякова «Чемпионат».

Напомним, что Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 66 матчей, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В составе сборной России полузащитник провел восемь встреч. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в девять миллионов евро.