ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главному тренеру сборной России Карпину не интересен матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Игра пройдет 8 июля.
08 июля 2022 14:46
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной России и «Ростова» Карпин ответил на вопрос, кто является фаворитом матча легенд «Зенита» и «Спартака».

«Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть», - приводит слова Карпина «Метарейтинг».

Матч легенд пройдет 8 июля на стадионе в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Уже на следующий день также в северной столице России пройдет официальный матч между этими командами, которые разыграют Суперкубок страны. Эта игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Главному тренеру сборной России Карпину не интересен матч легенд «Зенита» и «Спартака»
Игра пройдет 8 июля.
08.07.2022 14:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» оформил трансфер бразильского нападающего Лино
Испанцы заплатили за игрока 6,5 миллионов евро.
08.07.2022 14:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Представитель игрока «Динамо» Фомина заявил, что переход его клиента в АПЛ закрыт на несколько лет
Представитель игрока «Динамо» Фомина заявил, что переход его клиента в АПЛ закрыт на несколько лет
Действующий контракт футболиста с московской командой рассчитан до лета 2025 года.
08.07.2022 14:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Динамо» отдало Школика в аренду «Нефтехимику»
«Динамо» отдало Школика в аренду «Нефтехимику»
Воспитанник не нужен бело-голубым второй год подряд.
08.07.2022 14:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Химки» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче
«Химки» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче
Встреча прошла домашнем стадионе подмосковной команды.
08.07.2022 14:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Спартака» Педро Роша заинтересован в расторжении контракта с московским клубом
Нападающий «Спартака» Педро Роша заинтересован в расторжении контракта с московским клубом
Контракт бразильского футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона-2022/23.
08.07.2022 14:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мозес не поможет «Спартаку» в матче за Суперкубок России против «Зенита»
Мозес не поможет «Спартаку» в матче за Суперкубок России против «Зенита»
Нигериец 5 июля вернулся в расположении команды.
08.07.2022 14:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» выкупил больше билетов на матч за Суперкубок, чем «Зенит»
Красно-белые неоднократно выражали недовольство проведением встречи в Санкт-Петербурге.
08.07.2022 13:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» не гарантирует, что легионеры останутся в команде
«Спартак» не гарантирует, что легионеры останутся в команде
Многое зависит от политической ситуации.
08.07.2022 13:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аякс» приобрел у «Тоттенхэма» нападающего Бергвейна
«Аякс» приобрел у «Тоттенхэма» нападающего Бергвейна
Амстердамский клуб заплатил за футболиста более 30 млн евро.
08.07.2022 13:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Русские в топе — НХЛ вне политики! Как за океаном прошел драфт
Главный вопрос, который волновал хоккейную Россию перед драфтом НХЛ, будут ли клубы лиги игнорировать наших игроков.
В Африке команды забили 186 голов на двоих! Как в футболе устраивают договорные матчи
Во второй лиге Сьерра-Леоне прямые конкуренты за путевки в высший дивизион выиграли свои матчи заключительного тура со счетами 91:1 и 95:0! «Плеймейкер» разбирает этот и вспоминает другие случаи «договорняков» в футболе.
Домашний дубль для «Ред Булла» и новые проблемы для «Феррари». Расклады на Гран-при Австрии
8 - 10 июля на автодроме в Шпильберге пройдет одиннадцатый этап сезона «Формулы-1», включающий не только квалификацию и гонку, но и субботний спринт. «Плеймейкер» сравнивает шансы пилотов и команд.
Почин Федотова! Как ЦСКА одержал первую победу при новом главном тренере
В заключительном матче «Кубка PARI Премьер» армейцы выиграли у «Сочи» - 2:1, прервав предсезонную серию из трех поражений.
Шест Трусовой, бокс Загитовой и «Институт китайского медведя» имени Щербаковой. Межсезонье в фигурном катании
Нынешнее лето ознаменовалось каким-то небывалым обострением интереса наших фигуристок к другим видам спорта.
Экспрессы на Уимблдон приносят миллионы! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Матч ТВ» против РПЛ: Кубок раздора
Возможный запуск в новом футбольном сезоне Кубка РПЛ может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями.
«Моя задача — чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов». Александр Алаев — о своей работе
Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопросы журналистов после своего ухода с поста президента Первой лиги.
Почему Капризов срочно улетел из России в США? Похоже, кто-то заигрался «в солдатиков»
История с призывом в армию Ивана Федотова, судя по всему, стала лишь верхушкой айсберга, который может раздавить весь наш хоккей.
Удар молнией. Как Илья Ковальчук одним броском свел Россию с ума
Продолжаем юбилейную серию публикаций о самых ярких личностях и победах за 30-летнюю историю российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших хоккеистов в финале ЧМ-2008 с канадцами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика