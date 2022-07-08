Главному тренеру сборной России Карпину не интересен матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Карпин ответил на вопрос, кто является фаворитом матча легенд «Зенита» и «Спартака».

«Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть», - приводит слова Карпина «Метарейтинг».

Матч легенд пройдет 8 июля на стадионе в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Уже на следующий день также в северной столице России пройдет официальный матч между этими командами, которые разыграют Суперкубок страны. Эта игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск.