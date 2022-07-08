Агент швейцарского форварда Адеми сообщил о готовности игрока выступать за «Химки» в сезоне-2022/23

Агент Константинос Киликидис, клиентом которого является нападающий «Химок» Кемаль Адеми, заявил, что 9 июля его подопечный прибудет в расположение подмосковного клуба.

Напомним, что с января по июнь этого года 26-летний швейцарец выступал за немецкий «Падерборн» на правах арендного соглашения.

– Сегодня во второй половине дня Кемаль вылетает из Цюриха. Завтра в десять часов утра он уже будет в Москве. Он нужен клубу. Именно поэтому Адеми и летит в Россию, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Отметим, что Адеми пополнил состав «Химок» в августе прошлого года. Сумма его трансфера из «Фенербахче» составила 800 тысяч евро. Всего за российскую команду футболист отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса.

Действующий контракт нападающего с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2024 года.