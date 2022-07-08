Генич выразил мнение, что тренер ЦСКА Федотов разочарован ситуацией в армейском клубе

Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу работы Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что 55-летний специалист возглавил армейцев 15 июня, подписав с командой трехлетний контракт. Под его руководством красно-синие приняли участие в четырех товарищеских матчах, в которых они обыграли «Сочи» (2:1) и уступили «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Пари НН» (0:2).

– Я думаю, что Федотов разочаровался, не ожидав, что произойдет. Мне кажется, он слегка офигел. Приглашали в ЦСКА под одни условия с определенной помощью, но не помогли. Если будет негативный результат, то какие с него взятки, – сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».

Добавим, что в матче первого тура чемпионата России ЦСКА сыграет дома против «Урала». Встреча состоится 16 июля.