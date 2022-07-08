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Бердыев принес извинение Федуну за то, что не возглавил «Спартак»

Экс-тренер «Рубина» и «Ростова» не назвал причину, по которой он не стал главным тренером красно-белых.
Бердыев принес извинение Федуну за то, что не возглавил «Спартак»
08 июля 2022 15:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рубин"

Главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев принес извинение председателю совету директоров «Спартака» Леониду Федуну.

«Хочу принести извинения Федуну. Потому что он пригласил меня, я поехал в Монако, мы с ним ударили по рукам. Потом произошла одна история, которую я не стану озвучивать, где я принял неправильное решение. Я должен был уже в Казани принимать «Спартак». Я не знаю, что сподвигло меня, но я это решение было неправильное», - сказал Бердыев в интервью «Коммент.Шоу №103».

Бердыев рассматривался на должность главного тренера «Спартака» в 2016 году. В итоге, руководить командой продолжил Дмитрий Аленичев, по ходу сезона покинувший свой пост после того, как «Спартак» не прошел квалификацию Лиги Европы.

источник: «Коммент.Шоу»
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