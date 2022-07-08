Бердыев принес извинение Федуну за то, что не возглавил «Спартак»

Главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев принес извинение председателю совету директоров «Спартака» Леониду Федуну.

«Хочу принести извинения Федуну. Потому что он пригласил меня, я поехал в Монако, мы с ним ударили по рукам. Потом произошла одна история, которую я не стану озвучивать, где я принял неправильное решение. Я должен был уже в Казани принимать «Спартак». Я не знаю, что сподвигло меня, но я это решение было неправильное», - сказал Бердыев в интервью «Коммент.Шоу №103».

Бердыев рассматривался на должность главного тренера «Спартака» в 2016 году. В итоге, руководить командой продолжил Дмитрий Аленичев, по ходу сезона покинувший свой пост после того, как «Спартак» не прошел квалификацию Лиги Европы.