Алексей Сафонов: Зачем Чалова бесплатно в аренду отдавать? Он очень нужен ЦСКА

- Чалов мечтал остаться в «Базеле». Это оказалось невозможно. Может, не стоит держать игрока, а отдать в аренду куда-нибудь в Чехию?

- Ну, какая Чехия – оттуда всех наших уже выгнали. Сейчас политика вмешивается, трудно в некоторые страны Европы игрока пристроить. А что касается Чалова, в свое время не продали его за 20 миллионов, зачем же отдавать теперь бесплатно в аренду своего лучшего нападающего? Это неразумно, такой нападающий сейчас ЦСКА очень нужен. Пусть выходит на свой уровень, забивает, тогда и предложения появятся.