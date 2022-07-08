Агент Магнуссона: Предложение ЦСКА по контракту было недостаточно хорошим

Агент Мартин Далин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о том, по какой причине его клиент не подписал контракт с армейской командой.

Ранее в СМИ появилась новость, что руководство красно-синих отказалось от заключения нового трудового сотрудничества с 29-летним исландцем из-за высоких финансовых запросов игрока по зарплате.

– Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим, – приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Магнуссон покинул состав ЦСКА на правах свободного агента. Он выступал за армейцев с июля 2018 года. В общей сложности игрок провел за столичный клуб 93 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.