Терюшков заявил, что «Химки» близки к подписанию голкипера Гудиева и защитника Никитина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, что в ближайшее время подмосковный клуб может официально объявить о двух трансферах.

По словам функционера, речь идет о таких игроках, как экс-голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев и защитник «Уфы» Алексей Никитин.

– С решением по ребятам, которые у нас сейчас на просмотре, мы затягивать не будем. На носу новый сезон РПЛ. Сейчас подписали контракт с Митрюшкиным. С Гудиевым мы тоже определились – близки к заключению контракта с Виталием. С Никитиным мы тоже, скорее всего, подпишем контракт, – цитирует Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в чемпионате России, победив «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) в стыковых матчах.

В игре первого тура нового сезона РПЛ подопечные Сергея Юрана на своем поле примут «Зенит».