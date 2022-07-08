Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир объявил о завершении карьеры

Центральный полузащитник Джек Уилшир, ранее выступавший за «Арсенал» и сборную Англии, объявил о том, что он завершает свою профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

Отметим, что хавбек является воспитанником академии «канониров». Всего в составе лондонской команды он отыграл 197 матчей, забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Вместе с «пушкарями» игрок стал двукратным обладателем Кубка Англии, а также победителем Суперкубка страны.

Также Уилшир защищал цвета «Болтона», «Борнмута», «Вест Хэма», а также «Орхуса» из Дании. За сборную Англии он провел 34 встречи (2 гола).

Ранее в СМИ появилась новость, что Уилшир вернется в «Арсенал» в качестве тренера команды U-18.