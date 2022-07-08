Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» был задержан из-за того, что Николсон не взял с собой паспорт

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забыл свой паспорт перед отъездом команды на матч за Суперкубок России с «Зенитом». Об этом сообщил бывший наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.
По словам 49-летнего специалиста, по этой причине рейс столичного клуба был задержан. Отметим, что в данный момент москвичи уже прибыли в Санкт-Петербург.
– Николсон паспорт забыл. Из-за этого рейс задержали. У иностранцев бывает, – приводит слова Аленичева Sport24.ru.
Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене».
Также добавим, что 8 июля легенды московского и петербургского клубов сыграют между собой на стадионе «Петровский». Начало встречи – в 20:00 мск.
источник: Sport24.ru