Олег Романцев: Хабиб призывал вернуть меня в «Спартак»? Он знает, я не вернусь

Тренер Олег Романцев рассказал, что не собирается возвращаться в «Спартак», если его позовут. Романцев будет руководить командой легенд в матче с «Зенитом».

«Хабиб Нурмагомедов прекрасно знает: я не вернусь. Мы давно об этом разговаривали. Я закончил с тренерской деятельность», - приводит слова Романцева Sport24.

Напомним, что матч легенд состоится в пятницу, 8 июля. Завтра, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Начало игр - в 18:00 и 19:00 соответственно.