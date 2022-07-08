Рианчо считает, что «Спартак» может выиграть Суперкубок России

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы красно-белых выиграть Суперкубок России в матче с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге.

«Спартак» может выиграть Суперкубок - не важно, какой соперник. Это одна игра, в которой надо быть сильнее противника, «Спартаку» это по силам. У команды новый тренер, а это, безусловно, дополнительная мотивация для игроков показать себя и выложиться на все сто процентов», - приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, что матч «Зенита» и «Спартака» состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 мск.