Никита Баженов: У «Спартака» есть шансы зацепиться и выиграть у «Зенита» в матче за Суперкубок

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

«На бумаге все выглядит не очень хорошо. Но это только на бумаге. Если вдолгую бороться с «Зенитом» в чемпионате невозможно ни одной команде, то в отдельных матчах, например, который будет завтра, эмоциональный фон будет зашкаливать, и, мне кажется, есть шансы зацепиться и выиграть», - приводит слова Баженова Sport24.

Напомним, что матч «Зенита» и «Спартака» состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 мск.