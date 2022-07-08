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Гильермо Абаскаль: Встреча с «Зенитом» для меня - большая ответственность перед клубом

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
08 июля 2022 17:09
автор: Александр Бойченко

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Для меня встреча с таким соперником — большая ответственность перед клубом. Кто такой «Спартак», знают все, в том числе и в Европе. Этот матч вызывает дополнительные эмоции, надеюсь, что завтра наши болельщики получат заряд позитива», — передает слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что матч «Зенита» и «Спартака» состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 мск.

источник: Чемпионат.com
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