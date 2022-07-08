Булыкин рассказал, с каким счетом «Зенит» выиграет у «Спартака» в Суперкубке России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал, как завершится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«От матча жду зрелищной и голевой игры. Но разгрома точно не будет, ведь это первая игра в сезоне, команды вкатываются в него.

Будут ли скандальные высказывания после матчей? Не думаю, все уже подуспокоились и, думаю, просто будут наслаждаться игрой. Много голов не будет, думаю, счет будет 2:1 в пользу «Зенита», — сказал Булыкин «Чемпионату».

Напомним, что матч «Зенита» и «Спартака» состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 мск.