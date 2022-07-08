«Ростов» арендует у «Краснодара» защитника Чернова до конца сезона-2022/23

Левый защитник «Краснодара» Евгений Чернов вернется в состав «Ростова» в летнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководство ростовчан договорилось с «быками» об аренде 29-летнего футболиста до лета 2023 года. Отмечается, что в скором времени о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что Чернов выступал за «Ростов» с февраля 2019-го по октябрь 2020 года. Всего за донской клуб он провел 54 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. Затем футболист перешел в «Краснодар» за три миллиона евро.

В прошедшем сезоне Чернов отыграл за «быков» десять встреч, отдав один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.