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Слуцкий заявил, что никто из легионеров «Рубина» прошлого сезона не вернется в команду

По итогам прошлого розыгрыша турнира казанская команда вылетела в Первую лигу.
08 июля 2022 18:06
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил уверенность, что никто из легионеров казанской команды, которые выступали за клуб в прошлом сезоне, не вернутся в Россию в ближайшее время.

«Вряд ли кто-то из тех легионеров, что у нас был в прошлом сезоне, останется в команде. Я считаю, что нам удалось создать потрясающую группу легионеров, мы на них сделали огромную ставку: финансовую и спортивную. Поэтому нам безумно жаль, что так произошло. Но нужно двигаться дальше», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, что 21 мая казанский клуб потерпел домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинул лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

источник: ФК «Рубин»
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