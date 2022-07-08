Форвард ЦСКА Н\'Диайе будет выступать за болгарский клуб «Арда» на правах аренды

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе покидает московскую команду.

Отмечается, что 21-летний малиец продолжит свою карьеру в болгарском клубе «Арда». Согласно данным источника, речь идет об аренде футболиста до 30 июня 2023 года.

Отметим, что Н'Диайе выступает за ЦСКА с октября 2018 года. За это время он не провел ни одного матча за основную команду армейцев. На его счету 20 сыгранных встреч за ЦСКА-2, в которых форвард забил шесть голов и отдал две результативных передачи.

Ранее игрок был арендован «Текстильщиком» и «Велесом».