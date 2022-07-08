Куман высказался о возможном уходе де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о возможном уходе полузащитника каталонцев Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

«Я много общаюсь с Френки, я в курсе его ситуации. Он хочет остаться в «Барселоне», таковы его намерения. Это все, что я знаю на данный момент», - приводит слова Кумана AS.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». «Барселона» планирует выручить за трансфер нидерландского полузащитника не менее чем 100 миллионов евро. В эту сумму включены бонусы.

«МЮ» предлагает за де Йонга 60 млн евро и еще двадцать миллионов бонусами.

Добавим, что в минувшем сезоне Френки провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.